Жительница Тверской области попала в реанимацию после избиения соперницами

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Полиция в Тверской области задержала двух местных жительниц, которые из ревности избили соперницу, после чего пострадавшая попала в реанимацию.

Представитель УМВД по региону рассказала РИА Новости, что инцидент произошел в городе Кимры.

"Мужчины и женщины вместе распивали спиртные напитки. Потом две женщины стали избивать третью, мотивом послужила ревность. Пострадавшая попала в больницу", - сказала собеседница.

Она отметила, что в настоящий момент участницы конфликта задержаны. Пострадавшей 35 лет.

"Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что одна из женщин ранее судима", - добавила представительница ведомства.