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РИА Новости

Жительница Тверской области попала в реанимацию после избиения соперницами

Вчера, 13:32
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Полиция в Тверской области задержала двух местных жительниц, которые из ревности избили соперницу, после чего пострадавшая попала в реанимацию.
Представитель УМВД по региону рассказала РИА Новости, что инцидент произошел в городе Кимры.
"Мужчины и женщины вместе распивали спиртные напитки. Потом две женщины стали избивать третью, мотивом послужила ревность. Пострадавшая попала в больницу", - сказала собеседница.
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Она отметила, что в настоящий момент участницы конфликта задержаны. Пострадавшей 35 лет.
"Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что одна из женщин ранее судима", - добавила представительница ведомства.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пострадавшая после побоев попала в реанимацию. "Но сейчас ее уже перевели в "травму", - прокомментировал собеседник.
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Тверская областьРоссияПроисшествия
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