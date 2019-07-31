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РИА Новости

Россия приостановит ввоз персиков и груш из Китая

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСбор фруктов в Крыму
Сбор фруктов в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Сбор фруктов в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россельхознадзор приостановил поставки груш и персиков из Китая из-за их заражения карантинными объектами, сообщили в ведомстве.
Запрет вступит в силу с десятого августа.
Кроме того, будут приостановлены поставки слив, нектаринов, абрикосов, алычи, вишни, черешни, яблок и айвы. Как отметили в Россельхознадзоре, с 2018 года было выявлено 48 случаев заражения.
В службе заявили, что если не предпринять меры, урожай может снизиться на 30-90 процентов.
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В ведомстве рассказали, что неоднократно направляли в Китай ноты из-за зараженных поставок, а также предлагали провести инспекции мест производства, хранения и упаковки товаров.
В службе отметили, что в 1990-е годы продукцию из Китая поставляли по упрощенной схеме. Так, допускались товары из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства.
"К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, и обнаружения карантинных организмов говорят о необходимости ее пересматривать", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор надеется, что Китай последует рекомендациям ведомства, после чего будет рассмотрен вопрос о возобновлении поставок.
Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Так, в страну ежегодно поставляют более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе - более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.
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