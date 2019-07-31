Россия приостановит ввоз персиков и груш из Китая

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россельхознадзор приостановил поставки груш и персиков из Китая из-за их заражения карантинными объектами, сообщили в ведомстве.

Запрет вступит в силу с десятого августа.

Кроме того, будут приостановлены поставки слив, нектаринов, абрикосов, алычи, вишни, черешни, яблок и айвы. Как отметили в Россельхознадзоре, с 2018 года было выявлено 48 случаев заражения.

В службе заявили, что если не предпринять меры, урожай может снизиться на 30-90 процентов.

В ведомстве рассказали, что неоднократно направляли в Китай ноты из-за зараженных поставок, а также предлагали провести инспекции мест производства, хранения и упаковки товаров.

В службе отметили, что в 1990-е годы продукцию из Китая поставляли по упрощенной схеме. Так, допускались товары из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства.

"К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, и обнаружения карантинных организмов говорят о необходимости ее пересматривать", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор надеется, что Китай последует рекомендациям ведомства, после чего будет рассмотрен вопрос о возобновлении поставок.