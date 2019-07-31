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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл уверен, что у "храмоборцев" ничего не получится

Вчера, 13:21
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© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения Успенского собора в Сарове. 31 июля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения Успенского собора в Сарове. 31 июля 2019
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время освящения Успенского собора в Сарове. 31 июля 2019
CАРОВ (Нижегородская обл.), 31 июл - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси в среду освятил возрожденную главную святыню Свято-Успенской Саровской пустыни - Успенский собор - и после богослужения призвал "храмоборцев" прекратить попытки повернуть вспять российскую историю и вернуть страну в 1920-е годы.
Свято-Успенская Саровская пустынь - мужской монастырь, основанный в начале XVIII века в Сарове, известен как место, где подвизался преподобный Серафим Саровский. После революции обитель была разорена и открыта заново только в 2006 году. Главной святыней и украшением Саровской Пустыни был Успенский собор, внешний его вид имел сходство с Киево-Печерским Успенским собором. После закрытия монастыря в 1925 году собор стал ветшать, а в 1951 году он был взорван. Формальный повод: от сейсмических сотрясений из-за проводившихся на производственных площадках ядерного центра взрывов здание могло обрушиться.
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"Сегодня все то, о чем и мечтать мы раньше не могли, осуществляется. В ответ на вашу веру. Не было бы возрождения веры - и храмы никому бы не были нужны. Храмы строятся и открываются, потому что они нужны народу, и это наш самый главный ответ нынешним храмоборцам, которые хотят повернуть вспять историю, вернуть ее в 20-30 годы ХХ века. Не получится! Невозможно дважды вступить в один и тот же исторический процесс ", - сказал патриарх после богослужения и освящения возрожденной святыни.
Он подчеркнул, что "сегодня у нас другая страна и другой народ". "Пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать, но я бы сказал больше: не мешайте самим себе, не закрывайте для себя путь к Богу, как сумел наш народ, силой оторванный от Бога, не закрыть себе путь в будущее и снова стать народом православным", - обратился первоиерарх к противникам возрождения храмов, которые, по его словам, никогда не строятся "по приказу сверху".
"(Это не бывает) просто так, потому что кому-то захотелось. Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти, но храм подымается только тогда, когда его создание поддерживается духовной силой благочестивого народа", - продолжил патриарх.
В Саровской пустыни патриарха Кирилла, прибывшего в Нижегородскую область на дни памяти преподобного Серафима Саровского, встретили сотни паломников. В четверг предстоятель Русской церкви возглавит праздничное богослужение на главной площади Серафимо-Дивеевского монастыря.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Нижегородская область
Популярные комментарии
Гундяев а не подскажите почему ваш подчиненный получал медицинскую помощь в больнице а не в храме у святых ?
31 июля, 18:37
Тимуджин Васерманович
830001
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