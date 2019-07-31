Патриарх Кирилл уверен, что у "храмоборцев" ничего не получится

CАРОВ (Нижегородская обл.), 31 июл - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси в среду освятил возрожденную главную святыню Свято-Успенской Саровской пустыни - Успенский собор - и после богослужения призвал "храмоборцев" прекратить попытки повернуть вспять российскую историю и вернуть страну в 1920-е годы.

Свято-Успенская Саровская пустынь - мужской монастырь, основанный в начале XVIII века в Сарове, известен как место, где подвизался преподобный Серафим Саровский. После революции обитель была разорена и открыта заново только в 2006 году. Главной святыней и украшением Саровской Пустыни был Успенский собор, внешний его вид имел сходство с Киево-Печерским Успенским собором. После закрытия монастыря в 1925 году собор стал ветшать, а в 1951 году он был взорван. Формальный повод: от сейсмических сотрясений из-за проводившихся на производственных площадках ядерного центра взрывов здание могло обрушиться.

"Сегодня все то, о чем и мечтать мы раньше не могли, осуществляется. В ответ на вашу веру. Не было бы возрождения веры - и храмы никому бы не были нужны. Храмы строятся и открываются, потому что они нужны народу, и это наш самый главный ответ нынешним храмоборцам, которые хотят повернуть вспять историю, вернуть ее в 20-30 годы ХХ века. Не получится! Невозможно дважды вступить в один и тот же исторический процесс ", - сказал патриарх после богослужения и освящения возрожденной святыни.

Он подчеркнул, что "сегодня у нас другая страна и другой народ". "Пожалуйста, не мешайте нам. По сути, вы никогда не сможете помешать, но я бы сказал больше: не мешайте самим себе, не закрывайте для себя путь к Богу, как сумел наш народ, силой оторванный от Бога, не закрыть себе путь в будущее и снова стать народом православным", - обратился первоиерарх к противникам возрождения храмов, которые, по его словам, никогда не строятся "по приказу сверху".

"(Это не бывает) просто так, потому что кому-то захотелось. Конечно, бывают инициаторы строительства, в том числе и во власти, но храм подымается только тогда, когда его создание поддерживается духовной силой благочестивого народа", - продолжил патриарх.