В Индии один человек погиб при обрушении крыши здания, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Крыша здания банка обрушилась в Индии, в результате погиб один человек, еще порядка 30 могут находиться под завалами, сообщает телеканал News Nation.
Отмечается, что инцидент произошел в среду в штате Махараштра. На данный момент десять человек были эвакуированы и доставлены в больницу. Большинство пострадавших, предположительно, являются сотрудниками банка, которые находились внутри.
Ранее в июле в штате Махараштра произошло обрушение четырехэтажного жилого здания. В результате погибли 14 человек. Причиной произошедшего, по предварительным данным, стали обрушившиеся на регион муссонные ливни. Между тем, опрошенные журналистами очевидцы ранее указывали на солидный возраст дома - по их словам, зданию было "от 90 до 100 лет".
#Maharashtra: The roof of the building that houses Bank of Maharashtra's branch in Solapur has collapsed. Over 20 people are feared trapped & 10 people have been evacuated.#Tv9News pic.twitter.com/9Mal83kPem— Tv9 Gujarati (@tv9gujarati) 31 июля 2019 г.