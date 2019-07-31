В Индии один человек погиб при обрушении крыши здания, сообщили СМИ

Отмечается, что инцидент произошел в среду в штате Махараштра. На данный момент десять человек были эвакуированы и доставлены в больницу. Большинство пострадавших, предположительно, являются сотрудниками банка, которые находились внутри.

Ранее в июле в штате Махараштра произошло обрушение четырехэтажного жилого здания. В результате погибли 14 человек. Причиной произошедшего, по предварительным данным, стали обрушившиеся на регион муссонные ливни. Между тем, опрошенные журналистами очевидцы ранее указывали на солидный возраст дома - по их словам, зданию было "от 90 до 100 лет".