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РИА Новости

В Приамурье набирают добровольцев для помощи пострадавшим от паводка

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 июл - РИА Новости. Общественная палата Амурской области объявила набор добровольцев для помощи пострадавшим от паводка.
"Общественная палата Амурской области объявляет набор добровольцев для формирования групп помощи пожилым людям, не имеющим родственников, многодетным семьям и другим нуждающимся в помощи жителям подтопленных сел в устранении последствий паводка в районах Амурской области",- сообщается на сайте палаты.
Первый выезд групп пройдет в ближайшее время, планируются однодневные выезды в выходные дни в Мазановский район Приамурья и близлежащие территории, затронутые паводком.
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Добровольцы будут помогать пострадавшим от наводнения и сотрудникам МЧС в расчистке дворов, восстановлении хозяйственных построек и важных социальных объектов. "Транспортное обеспечение, инвентарь (перчатки, грабли) и питание добровольцев обеспечивает направляющая сторона. С собой необходимо иметь экипировку: резиновые и/или болотные сапоги, спецодежду или теплый спортивный костюм, сменную одежду", - уточняется в сообщении.
В группу включаются физически выносливые добровольцы любого пола в возрасте от 18 лет.
По данным правительства Приамурья, число подтопленных дождевым паводком населенных пунктов в регионе за сутки увеличилось на три и сейчас составляет 30. Подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог. Без электроснабжения остаются 12 населенных пунктов в Мазановском районе, без транспортного сообщения - 15 населенных пунктов (их число за сутки уменьшилось на два). Эвакуировано 2363 человека, в том числе 753 ребенка. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 549 человек, из них 236 дети, по родственникам 1814 человек, из них 517 дети.
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