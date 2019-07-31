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РИА Новости

Ученые научились определять чувствительность раковых клеток к препаратам

Вчера, 13:19
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© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Сотрудники сразу нескольких научных учреждений Новосибирска научились комплексно определять чувствительность к противоопухолевым препаратам у больных лейкозами до начала лечения, что может сделать его наиболее эффективным, сообщает в среду издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Множественная лекарственная устойчивость - невосприимчивость опухолевых клеток к цитостатикам, то есть препаратам, нарушающим процессы роста, развития и деления клеток, имеет очень большое значение, поскольку служит серьезным препятствием на пути к успешному лечению рака.
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"Несмотря на развитие новых диагностических и лечебных подходов, множественная лекарственная устойчивость остается одной из основных причин неэффективности химиотерапии гемобластозов — опухолевых заболеваний крови. Мы попытались выявить факторы, позволяющие предсказать МЛУ у пациентов с такими недугами", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника лаборатории Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Александры Сеньковой.
В результате ученые подтвердили предположения о том, что обнаруженная in vitro (в пробирке, вне живого организма) до лечения лекарственная чувствительность либо, наоборот, резистентность может наряду с цитогенетическими и иммунологическими параметрами опухолевых клеток служить одним из факторов, на основании которых можно дать прогноз эффективности или неэффективности будущей терапии. Ведь, если использовать заведомо неэффективные схемы лечения, химиотерапия больше навредит человеку, чем поможет.
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"Наш метод позволяет индивидуально подходить к каждому пациенту и выбрать наиболее эффективный и менее токсичный протокол. Когда ставится диагноз "острый лейкоз", счет идет буквально на дни, а не на месяцы и годы. Поэтому метод хорош для быстрой первичной оценки лекарственной чувствительности до начала терапии", - комментирует врач-гематолог Мария Колесникова.
Метод не требует дорогостоящего оборудования и специального обучения, однако он пока не внедрен в клиническую практику, так как выбивается из стандарта Всемирной организации здравоохранения, который пока не учитывает установленную in vitro чувствительность или резистентность к препаратам при назначении терапии. Ученые планируют запатентовать свою идею и уже подали заявку.
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