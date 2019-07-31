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РИА Новости
Культура

"Король Лев" заработал миллиард долларов в мировом прокате

Вчера, 14:37
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© Предоставлено WDSSPR Кадр из фильма "Король Лев"
Кадр из фильма Король Лев
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Фильм студии Disney "Король Лев" за 19 дней заработал в мировом прокате миллиард долларов, сообщает Deadline.
Ремейк одноименного мультфильма 1994 года собрал 360,9 миллионов долларов в США и 638,5 миллионов долларов в международной кассе.
Картина Джона Фавро - четвертый проект Disney, которому удалось добиться таких цифр.
До этого "миллиардерами" в прокате стали "Аладдин" Гая Ричи, "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал". Последний собрал в прокате 2,79 миллиарда долларов и назван самой успешной картиной в истории.
У киностудии на этот год намечены еще три большие премьеры: "Малефисента: Владычица тьмы" (17 октября 2019 года) с Анджелиной Джоли, "Холодное сердце 2" (28 ноября 2019 года) и "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" (19 декабря 2019 года).
Disney World в Орландо, США
29 июля, 17:05
Disney побил мировой рекорд по кассовым сборам
300000
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