"Король Лев" заработал миллиард долларов в мировом прокате

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Фильм студии Disney "Король Лев" за 19 дней заработал в мировом прокате миллиард долларов, . Фильм студии Disney "Король Лев" за 19 дней заработал в мировом прокате миллиард долларов, сообщает Deadline.

Ремейк одноименного мультфильма 1994 года собрал 360,9 миллионов долларов в США и 638,5 миллионов долларов в международной кассе.

Картина Джона Фавро - четвертый проект Disney, которому удалось добиться таких цифр.

До этого "миллиардерами" в прокате стали "Аладдин" Гая Ричи, "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал". Последний собрал в прокате 2,79 миллиарда долларов и назван самой успешной картиной в истории.