Студенты из МГУ защитят россиян от "клещевых" бактерий

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Студенты из Московского университета разрабатывают переносной биосенсор, который позволит очень быстро находить следы бореллий – бактерий, присутствующих в слюне иксодовых клещей и вызывающих опасную одноименную болезнь. Об этом рассказывает пресс-служба университета.

Помимо вирусного энцефалита, иксодовые клещи могут разносить еще одну крайне опасную инфекцию – бореллиоз. И в том, и в другом случае их возбудители присутствуют в слюне кровососа, и они могут вместе с ней проникнуть в организм человека.

Каждый год в России примерно две тысячи людей заражаются энцефалитом, а еще примерно 6-8 тысяч становятся жертвами бореллиоза. Он крайне редко приводит к летальному исходу, однако запущенные формы этой болезни вызывают необратимые поражения суставов и нервной системы.

Поэтому, чем раньше диагностируется инфекция, тем больше шанс на то, что больной избежит подобных хронических осложнений. Как правило, для этого необходимы не только анализы крови потенциальных жертв боррелиоза, но и тело укусивших их клещей. Только так врачи могут быть полностью уверены в том, что их пациент действительно заразился боррелиями.

Команда студентов и аспирантов биологического факультета МГУ под руководством ведущего научного сотрудника кафедры биоинженерии Алексея Шайтана пообещала избавить больных от необходимости нести клещей в лабораторию и проводить там длительный и не всегда точный анализ.

В самое ближайшее время российские молекулярные биологи планируют создать биосенсор, способный распознавать следы бактерии в образцах крови человека и слюны кровососа прямо на "месте преступления".

Он представляет собой набор ферментов, построенный на базе популярного геномного редактора CRISPR/Cas9. Студенты и ученые модифицировали его таким образом, что этот набор из белков и РНК научился распознавать обрывки ДНК борреллий в растворе и менять его цвет. Благодаря этому даже очень небольшие и незаметные следы этих микробов будут заметными для врачей или любых других пользователей этой системы.

Сейчас разработчики биосенсора подбирают оптимальные мишени для этой системы в ДНК микробов, используя методы биоинформатики, а также разрабатывают оптические приборы, способные улавливать эти изменения в цвете раствора.