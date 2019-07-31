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РИА Новости

Студенты из МГУ защитят россиян от "клещевых" бактерий

Вчера, 13:17
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© МГУ имени М.В. ЛомоносоваСхема работы биосенсора для обнаружения следов боррелиоза
Схема работы биосенсора для обнаружения следов боррелиоза
© МГУ имени М.В. Ломоносова
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Студенты из Московского университета разрабатывают переносной биосенсор, который позволит очень быстро находить следы бореллий – бактерий, присутствующих в слюне иксодовых клещей и вызывающих опасную одноименную болезнь. Об этом рассказывает пресс-служба университета.
Помимо вирусного энцефалита, иксодовые клещи могут разносить еще одну крайне опасную инфекцию – бореллиоз. И в том, и в другом случае их возбудители присутствуют в слюне кровососа, и они могут вместе с ней проникнуть в организм человека.
Каждый год в России примерно две тысячи людей заражаются энцефалитом, а еще примерно 6-8 тысяч становятся жертвами бореллиоза. Он крайне редко приводит к летальному исходу, однако запущенные формы этой болезни вызывают необратимые поражения суставов и нервной системы.
Поэтому, чем раньше диагностируется инфекция, тем больше шанс на то, что больной избежит подобных хронических осложнений. Как правило, для этого необходимы не только анализы крови потенциальных жертв боррелиоза, но и тело укусивших их клещей. Только так врачи могут быть полностью уверены в том, что их пациент действительно заразился боррелиями.
Клещи в лаборатории
21 июня, 14:50
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Команда студентов и аспирантов биологического факультета МГУ под руководством ведущего научного сотрудника кафедры биоинженерии Алексея Шайтана пообещала избавить больных от необходимости нести клещей в лабораторию и проводить там длительный и не всегда точный анализ.
В самое ближайшее время российские молекулярные биологи планируют создать биосенсор, способный распознавать следы бактерии в образцах крови человека и слюны кровососа прямо на "месте преступления".
Он представляет собой набор ферментов, построенный на базе популярного геномного редактора CRISPR/Cas9. Студенты и ученые модифицировали его таким образом, что этот набор из белков и РНК научился распознавать обрывки ДНК борреллий в растворе и менять его цвет. Благодаря этому даже очень небольшие и незаметные следы этих микробов будут заметными для врачей или любых других пользователей этой системы.
Сейчас разработчики биосенсора подбирают оптимальные мишени для этой системы в ДНК микробов, используя методы биоинформатики, а также разрабатывают оптические приборы, способные улавливать эти изменения в цвете раствора.
Как надеются студенты, их детище будет готово к концу октября этого года, когда они планируют представить его на конкурсе iGEM в Бостоне. Вдобавок, эта идея уже нашла одобрение у главного эпидемиолога России, который отметил необходимость создания подобных экспресс тестов и посоветовал студентам адаптировать эту систему для распознавания и других опасных инфекций.
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