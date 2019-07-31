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РИА Новости

В Иркутской области из-за паводка закрыли проезд на 19 участках автодорог

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОбвалившийся из-за паводка мост через реку Солзан в Байкальске
Обвалившийся из-за паводка мост через реку Солзан в Байкальске
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Проезд закрыт на 19 участках автодорог в Иркутской области, где проходит вторая волна паводка, сообщает ГУМЧС по региону.
Первая волна разрушительного паводка началась в регионе в конце июня. Погибли 25 человек, семь человек пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. В конце июля началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, на 31 июля остаются подтопленными 1730 домов с населением 3051 человек в 25 населенных пунктах.
"В настоящее время затоплено 19 участков автодорог, из них на 13 участках автомобильных дорог нет проезда", - говорится в сообщении.
Участки автодорог из-за дождевого паводка перекрыты в Черемховском, Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском и Куйтунском районах.
Отмечается, что на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" через город Тулун в связи с выходом воды на проезжую часть объявлен перерыв движения для всех видов транспорта. Возможный способ объезда: Тайшет - Лесогорск - Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 "Вилюй".
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