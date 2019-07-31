В Иркутской области из-за паводка закрыли проезд на 19 участках автодорог

Первая волна разрушительного паводка началась в регионе в конце июня. Погибли 25 человек, семь человек пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. В конце июля началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС, на 31 июля остаются подтопленными 1730 домов с населением 3051 человек в 25 населенных пунктах.