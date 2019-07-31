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РИА Новости

В Москве простились с Владимиром Кара-Мурзой-старшим

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Кара-Мурза. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой-старшим завершилась в Сахаровском центре в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Отдать журналисту дань памяти пришла семья, друзья, коллеги и почитатели его творчества. Они вспоминали работы, делились воспоминаниями о журналисте. На стене зала транслировали фотографии из семейного архива: детство и юность Владимира Кара-Мурзы, его свадьба и выписка супруги из роддома, рабочие будни и просто счастливые моменты.
Журналист скончался на 60-м году жизни. Его смерть стала для семьи неожиданностью. Родственники готовились к длительному периоду восстановления Владимира Кара-Мурзы-старшего, но в воскресенье около восьми утра им сообщили, что журналист умер из-за оторвавшегося тромба, рассказал на церемонии прощания его старший брат Алексей Кара-Мурза.
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"Меня (в переходном возрасте - ред.) раздражало, когда мне говорили, что я на папу очень похож, что у нас одинаковый тембр голоса, имя у нас одинаковое… Раздражало, что я всегда должен был говорить, что я Владимир Кара-Мурза-младший. Но сегодня я хочу сказать: я горжусь, что я похож на него тембром голоса, я горжусь, что я похож на него внешне. И я буду стараться сделать так, чтобы хоть немного походить на него в силе духа", - такими словами завершил церемонию прощания его сын.
"Спи спокойно рядом с папой, который тебя обожал. И ты его обожал. Как ты работал вместо него? Он уже не мог, а ты работал", - со слезами в последний раз обратилась к журналисту его мать Майя Кара-Мурза.
Похоронят Владимира Кара-Мурзу-старшего на Даниловском кладбище, рядом с могилой его отца.
Российский журналист, теле- и радиоведущий родился в Москве 24 октября 1959 года. Окончил исторический факультет МГУ. В 1992 году начал работать на телевидении старшим редактором еженедельной программы Евгения Киселева "Итоги" на РГТРК "Останкино" (ныне Первый канал). В 1993-1995 годах работал корреспондентом службы информации НТВ.
За свою карьеру Кара-Мурза-старший успел поработать ведущим программ "Сегодня в полночь" на телеканале НТВ, "Грани" на ТВ-6, а также – "Место печати", "Тушите свет" и "Свидетели века" на ТВС. С августа 2003 года стал ведущим информационной программы "Сейчас в России" на телеканале RTVi.
С 2006 года по 2019 год на RTVi и радио "Эхо Москвы" Кара-Мурза-старший вел еженедельную авторскую передачу "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой". С 2005 года по 29 октября 2018 года выходил на радиостанции "Свобода" с авторским ток-шоу "Грани времени". Кара-Мурза-старший был удостоен премии "Золотое перо России", являлся членом Академии российского телевидения.
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