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РИА Новости

Эксперт прокомментировал идею заменить СНВ-3

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. России следует, пока остается такая возможность, бороться за сохранение договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), так как заключение нового соглашения в данной сфере нереалистично из-за позиции США, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. До этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 (истекает в 2021 году), вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.
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Эксперт усомнился в возможности замены СНВ-3 новым соглашением
"В сложившейся ситуации, я полагаю, российской дипломатии и российским военным следует продолжать попытки выстраивать диалог с США, по крайней мере, на уровне консультаций по стратегическим проблемам безопасности и бороться за продление СНВ-3. Одновременно нужно понимать, как и что мы будем делать в условиях, если этот важнейший договор не удастся сохранить", - сказал Коротченко.
По его словам, США вряд ли удастся увязать в соглашении на замену СНВ-3 новые российские стратегические системы, такие как, например, подводный беспилотник "Посейдон". Россия начала эти разработки в ответ на выход США из договора по противоракетной обороне и на развертывание США позиционных районов стратегической ПРО в Европе и Азии.
Эксперт считает, что Китай также не захочет участвовать в новом соглашении, так как его ядерные силы и без всяких ограничений малы по сравнению с американскими.
Позицию США, где разные должностные лица высказывают разные предложения по замене СНВ-3, Коротченко назвал невнятной. Заявления Трампа о новом соглашении, прозвучавшие после того, как его советник по нацбезопасности Джон Болтон сообщил о возможном прекращении договора, эксперт сравнил с игрой в доброго и злого полицейских.
"США подрывают существующий миропорядок в части, касающейся ограничения ядерных вооружений, и разрушают десятилетия упорной работы Москвы и Вашингтона, в том числе при прежних администрациях", - подытожил Коротченко, напомнив, что раньше стороны исходили из того, что ограничение гонки ядерных вооружений, это "элемент стабильного и предсказуемого развития в мире".
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Договор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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