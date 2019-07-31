В Молдавии назначили врио генпрокурора

"Новый временный генеральный прокурор является опытным человеком, перед ним стоит сложная задача. Общество ждет от него конкретных действий и решений, он не будет получать указаний от меня и вообще не должен ждать каких-либо указаний", - сказал Додон на церемонии представления врио генпрокурора.