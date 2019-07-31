В Молдавии назначили врио генпрокурора

КИШИНЕВ, 31 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подписал в среду указ о назначении действующего замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу на должность врио генпрокурора, представил его коллегам.
На эту должность Робу был выдвинут по предложению парламента республики.
"Новый временный генеральный прокурор является опытным человеком, перед ним стоит сложная задача. Общество ждет от него конкретных действий и решений, он не будет получать указаний от меня и вообще не должен ждать каких-либо указаний", - сказал Додон на церемонии представления врио генпрокурора.
Робу в ответ заявил, что приложит усилия, чтобы повысить доверие граждан к институту прокуратуры.
Генпрокурор Молдавии Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля.