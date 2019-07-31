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РИА Новости

В Молдавии назначили врио генпрокурора

Вчера, 12:58
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© Фото : страница Игоря Додона в FacebookДмитрий Робу во время встречи с Игорем Додоном
Дмитрий Робу во время встречи с Игорем Додоном
© Фото : страница Игоря Додона в Facebook
КИШИНЕВ, 31 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подписал в среду указ о назначении действующего замглавы прокуратуры Кишинева Дмитрия Робу на должность врио генпрокурора, представил его коллегам.
На эту должность Робу был выдвинут по предложению парламента республики.
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"Новый временный генеральный прокурор является опытным человеком, перед ним стоит сложная задача. Общество ждет от него конкретных действий и решений, он не будет получать указаний от меня и вообще не должен ждать каких-либо указаний", - сказал Додон на церемонии представления врио генпрокурора.
Робу в ответ заявил, что приложит усилия, чтобы повысить доверие граждан к институту прокуратуры.
Генпрокурор Молдавии Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля.
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