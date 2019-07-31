В Свердловской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Восемь человек, по предварительным данным, обратились в среду за помощью к медикам в результате ДТП с автобусом в Свердловской области, сообщает управление ГИБДД по региону.

По данным автоинспекции, в 10.05 (8.05 мск) в городе Асбест напротив дома №5 по улице Ленина водитель, управляя автобусом Isuzu, допустил наезд на стоящий автомобиль Toyota, в результате чего легковушка выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался во встречном направлении.

"По предварительным данным, в результате ДТП семь пассажиров автобуса получили травмы и обратились за помощью в больницу. У одного из пассажиров диагностирован перелом ноги, у остальных - травмы в виде ушибов и ссадин. Также незначительные травмы получила женщина-водитель Toyota", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, личности пострадавших, опрашивают очевидцев и участников. Уже установлено, что Toyota стояла в левой полосе, намереваясь совершить левый поворот, когда в нее въехал пассажирский автобус, следовавший сзади в попутном направлении. Автобус двигался по городскому маршруту № 1А "Автовокзал - Кирпичный завод".