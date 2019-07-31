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РИА Новости

Хорохордина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Республики Алтай

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Александр Тырышкин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин
© РИА Новости / Александр Тырышкин
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Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин. Архивное фото
БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Алтая зарегистрировала временно исполняющего обязанности главы региона Олега Хорохордина кандидатом на выборах руководителя республики, говорится в сообщении избиркома.
"Состоялось 92-е заседание избирательной комиссии Республики Алтай, в ходе которого члены комиссии приняли решение о регистрации кандидата на должность главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Хорохордина Олега Леонидовича", - говорится в сообщении.
Таким образом, пока зарегистрировано трое кандидатов - Хорохордин, представитель КПРФ Виктор Ромашкин и либерал-демократ Дмитрий Софронов.
"Члены комиссии отказали в регистрации кандидатам на должность главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай: Ефимову Леониду Николаевичу, Чеконову Александру Дмитриевичу, в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, представленных для регистрации, Соловьеву Михаилу Николаевичу, Теркину Мергену Михайловичу, Транову Александру Григорьевичу, в связи с отсутствием необходимых документов для регистрации", - уточняется в сообщении избиркома.
Президент РФ Владимир Путин 20 марта подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Алтай, председателя правительства Александра Бердникова, руководившего регионом почти 13 лет. Врио главы региона назначен Хорохордин.
Выборы главы региона пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Олег ХорохординРеспублика АлтайПолитика
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