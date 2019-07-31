Хорохордина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Республики Алтай

"Состоялось 92-е заседание избирательной комиссии Республики Алтай, в ходе которого члены комиссии приняли решение о регистрации кандидата на должность главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Хорохордина Олега Леонидовича", - говорится в сообщении.

"Члены комиссии отказали в регистрации кандидатам на должность главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай: Ефимову Леониду Николаевичу, Чеконову Александру Дмитриевичу, в связи с недостаточным количеством достоверных подписей, представленных для регистрации, Соловьеву Михаилу Николаевичу, Теркину Мергену Михайловичу, Транову Александру Григорьевичу, в связи с отсутствием необходимых документов для регистрации", - уточняется в сообщении избиркома.