В Москве пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся легализацией мигрантов

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Москве пресечена деятельность группировки, легализовавшей за год более двух тысяч незаконных мигрантов, "заработав" на этом пять миллионов рублей, трое злоумышленников задержаны, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и Московской области.

"Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.

Три человека задержаны, отмечается, что их доход превысил 5 миллионов рублей, они легализовали более двух тысяч незаконных мигрантов. Правоохранителями заведено дело об организации незаконной миграции.

Установлено, что злоумышленники в столичном регионе изготавливали поддельные миграционные документы, "использовали хостелы, на адреса которых регистрировались иностранные граждане, а также домашние "лаборатории".