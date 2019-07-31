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РИА Новости

В Москве пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся легализацией мигрантов

Вчера, 12:48
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Москве пресечена деятельность группировки, легализовавшей за год более двух тысяч незаконных мигрантов, "заработав" на этом пять миллионов рублей, трое злоумышленников задержаны, говорится в сообщении УФСБ России по Москве и Московской области.
"Пресечена деятельность организованной межэтнической группы, состоящей из граждан России, а также выходцев из среднеазиатских республик, которые организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ граждан иностранных государств", - говорится в сообщении.
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Три человека задержаны, отмечается, что их доход превысил 5 миллионов рублей, они легализовали более двух тысяч незаконных мигрантов. Правоохранителями заведено дело об организации незаконной миграции.
Установлено, что злоумышленники в столичном регионе изготавливали поддельные миграционные документы, "использовали хостелы, на адреса которых регистрировались иностранные граждане, а также домашние "лаборатории".
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изъяты средства связи, банковские карты, оргтехника и компьютеры, а также электронные образцы миграционных документов, печати и оттиски миграционных штампов. Кроме того, обнаружено и изъято значительное количество готовых к реализации регистрационных документов.
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