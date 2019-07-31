Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T12:48Z
https://ria.ru/20190731/1557038304.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/96211/63/962116327_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_1b03cad8542e1444a9561755f70d5376.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о статистике смерти от рака легких в России

Вчера, 12:48
831
© Fotolia / JPC-PRODНа приеме у врача
На приеме у врача
© Fotolia / JPC-PROD
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Каждый второй пациент с раком легкого умирает в первый год после постановки диагноза, заявил заместитель директора по научной работе, директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Блохина" Минздрава России Константин Лактионов.
"Цифры печальные, но их надо озвучить, что каждый второй пациент, которому будет установлен диагноз рак легкого, умрет в течение первого года от установления диагноза. По этому показателю рак легкого опережает все другие патологии", - сказал Лактионов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Врач анализирует рентген легких
22 июля, 13:59
Тальк поможет вылечить болезни легких, выяснили российские ученые
В свою очередь, генеральный директор ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России Виталий Омельяновский уточнил, что средняя продолжительность жизни пациентов с раком легкого в России составляет примерно 65 лет.
201634
Обсудить 1
ЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
В рамках акции Не тяни – позвони вышла листовка о профилактике рака
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
РИА
Новости
Импортные моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
Роскачество рассказало, как выбрать детский стиральный порошок
Раковые клетки
Ученые научились определять чувствительность раковых клеток к препаратам
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
Лента
новостей
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Врач назвала самые бесполезные лекарства
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
Лента новостейМолния