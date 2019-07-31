Эксперт рассказал о статистике смерти от рака легких в России

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Каждый второй пациент с раком легкого умирает в первый год после постановки диагноза, заявил заместитель директора по научной работе, директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Блохина" Минздрава России Константин Лактионов.

"Цифры печальные, но их надо озвучить, что каждый второй пациент, которому будет установлен диагноз рак легкого, умрет в течение первого года от установления диагноза. По этому показателю рак легкого опережает все другие патологии", - сказал Лактионов на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с раком легкого, в пресс-центре МИА "Россия сегодня".