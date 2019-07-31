Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T12:40Z
https://ria.ru/20190731/1557038065.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155088/03/1550880358_0:459:2824:2048_1036x0_80_0_0_48e53dd68ec8f0f412b4b0d22062140a.jpg
РИА Новости

Врио главы Липецкой области зарегистрировали кандидатом в губернаторы

Вчера, 12:40
437
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Избирательная комиссия Липецкой области зарегистрировала кандидатом на пост главы администрации региона временно исполняющего эти обязанности Игоря Артамонова, сообщила в среду РИА Новости ведущий консультант областной избирательной комиссии Жанна Которова.
Всего о намерении участвовать в выборах главы администрации Липецкой области заявили девять человек: член КПРФ Сергей Токарев, выдвиженец ПАРНАС Олег Хомутинников, член "Справедливой России" Лариса Ксенофонтова, представитель Аграрной партии Евгений Третьяков, беспартийный врио главы администрации региона Игорь Артамонов, делегированный "Единой Россией", а также представители ЛДПР Александр Шерин, Казачьей партии - Вадим Давыдов, "Патриотов России" - Андрей Григорьев, партии "Коммунисты России" - Андрей Плотников.
Санкт-Петербург
8 июля, 10:57
Избирком зарегистрировал Беглова кандидатом на пост губернатора Петербурга
Прием документов для регистрации кандидатов прошел с 14 по 24 июля. Кандидаты сдавали в комиссию листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Каждому кандидату требовалось собрать не менее 163 и не более 171 подписи. Избирком получил документы на регистрацию от Ксенофонтовой, Григорьева, Артамонова, Третьякова, Давыдова, Плотникова, Шерина и Токарева и начал их проверку. В понедельник комиссия зарегистрировала первыми двумя кандидатами на пост главы администрации региона Ксенофонтову и Григорьева. Хомутинникову, который не собрал подписи муниципального фильтра и не представил в избирком документов, было отказано в регистрации.
"Сегодня зарегистрировали Артамонова. Он представил 171 подпись, все они действительные", - сообщила Которова.
Окончательный список кандидатов станет известен не позднее 2 августа.
Выборы главы администрации Липецкой области пройдут в единый день голосования 8 сентября.
000014
Обсудить 0
Игорь АртамоновЛипецкая областьПолитика
Рекомендуем
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
РИА
Новости
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Лента
новостей
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02В сенате утвердили Хайтена на пост замглавы комитета начальников штабов
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
Лента новостейМолния