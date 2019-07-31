Врио главы Липецкой области зарегистрировали кандидатом в губернаторы

Прием документов для регистрации кандидатов прошел с 14 по 24 июля. Кандидаты сдавали в комиссию листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, избранных на прямых выборах. Каждому кандидату требовалось собрать не менее 163 и не более 171 подписи. Избирком получил документы на регистрацию от Ксенофонтовой, Григорьева, Артамонова, Третьякова, Давыдова, Плотникова, Шерина и Токарева и начал их проверку. В понедельник комиссия зарегистрировала первыми двумя кандидатами на пост главы администрации региона Ксенофонтову и Григорьева. Хомутинникову, который не собрал подписи муниципального фильтра и не представил в избирком документов, было отказано в регистрации.