На севере Хабаровского края произошло землетрясение

ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Землетрясение произошло в среду в Охотском районе Хабаровского края, информации о разрушениях не поступало, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"По данным геофизической службы РАН, по предварительным данным, в 18.25 (11.25 мск) на территории Охотского района Хабаровского края произошло землетрясение в 93 километрах северо-восточнее поселка Охотск магнитудой 4,1 на глубине 24 километра. Оно могло ощущаться силой до 3 баллов в поселке Охотск. Предварительно, жертв и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.