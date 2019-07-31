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РИА Новости

Медведев рассказал о закупке машин скорой и школьных автобусов

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу "О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и г. Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу О ходе реализации национальных проектов (программ) на территории Республики Крым и г. Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Десять миллиардов рублей, которые правительство выделяет из резервного фонда, пойдут на закупку почти 3,5 тысяч машин скорой помощи и школьных автобусов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня распределим на эти цели из резервного фонда правительства 10 миллиардов рублей. Половина пойдет на закупку не менее 1,2 тысячи автомобилей скорой медицинской помощи и столько же на приобретение не менее 2,2 тысяч автобусов, на которых можно будет перевозить детей школьного и при необходимости дошкольного возраста", - заявил Медведев на заседании правительства.
Кроме того, он напомнил, что кабинет министров рассмотрит вопрос выделения Минпросвещения почти 460 миллионов рублей на создание новых мест в школах Республики Саха и Свердловской области.
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