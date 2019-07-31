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РИА Новости
Культура

Джоан Роулинг отмечает день рождения: интересные факты об авторе поттерианы

Вчера, 13:03
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© AP Photo / Invision/ Joel RyanАвтор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг
Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Создательница вселенной Гарри Поттера британская писательница Джоан Роулинг отмечает сегодня 54-летие. Портал News18 собрал интересные факты об авторе книг про мальчика, который выжил.
Роулинг всегда хотела стать писательницей, еще ребенком переписывала из книг слова, не зная, что они означают. Свой первый рассказ "Кролик" она написала, когда ей было шесть, а первый роман – в 11 лет.
Ей не удалось поступить в Оксфорд, и она начала учиться в университете Эксетера. По окончании получила степень бакалавра по французскому и классической филологии.
Пять лет ушло у Джоан на то, чтобы придумать сюжеты всех семи книг о Гарри Поттере, большая часть была написана от руки на обрывках бумаги.
© Каро Премьер / Перейти в фотобанкКадры из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Кадры из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
© Каро Премьер
Перейти в фотобанк
Кадры из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Знаменитая станция Кинг-Кросс из поттерианы имеет для писательницы особое значение. Идея книги о мальчике-волшебнике пришла к ней в переполненном поезде, когда она возвращалась из Манчестера в Лондон. Кроме того, именно на этой станции впервые встретились ее родители, когда им было 18 лет. Через год они поженились.
© Каро Премьер / Перейти в фотобанкКадры из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Кадры из фильма Гарри Поттер и Принц-полукровка
© Каро Премьер
Перейти в фотобанк
Кадры из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
Когда Джоан уже стала знаменитой, ей пришлось замаскироваться, чтобы ее никто не узнал, когда она покупала свадебное платье в 2001 году.
Одна из самых ценных вещей писательницы – первое издание книги Джейн Остин.
© Warner Bros. Entertainment, Inc. (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© Warner Bros. Entertainment, Inc. (2001)
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Ее настоящее имя Джоан Роулинг, но она добавила K. посередине в честь бабушки Кэтлин, по просьбе издателей. Они боялись, что мальчики не будут читать книгу, написанную женщиной, и решили поставить на обложку ее инициалы.
Из всей поттерианы ее самая любимая глава - 34 –я "Снова в лесу" из книги "Гарри Поттер и дары смерти".
В 2011 году стало известно, что Роулинг стала первой писательницей – миллиардером. Но на следующий год ее исключили из списка Forbes, потому что она пожертвовала 100 миллионов фунтов на благотворительность.
Кадр из фильма Гарри Поттер: Кубок Огня
3 июля, 18:00
Начата работа над сериалом про Гарри Поттера
310001
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