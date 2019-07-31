Жительницу Нижнего Новгорода задержали за избиение сына клюшкой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Уголовное дело об истязании ребенка возбудили против жительницы Нижнего Новгорода, которая систематически избивала сына хоккейной клюшкой, женщина задержана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой. Вечером 25 июля она связала сына, а затем нанесла ему несколько ударов клюшкой по телу и ввела мальчику инъекцию неизвестного препарата.

"Двадцать девятого июля подозреваемая была задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и избрана мера пресечения. В ходе расследования уголовного дела женщине будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении регионального СУСК.