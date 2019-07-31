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РИА Новости

Зеленский рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробно рассказал ему о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию в Минске эффективной переговорной площадки, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.
Зеленский подробно рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки.
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"Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов", - отмечается в сообщении.
Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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