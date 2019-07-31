Зеленский рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе

МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко подробно рассказал ему о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию в Минске эффективной переговорной площадки, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.

Зеленский подробно рассказал Лукашенко о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки.

"Белорусский лидер в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов", - отмечается в сообщении.