Борис Хлебников станет худруком фильма "Ярость" о гендерных проблемах

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режиссер Борис Хлебников заявил, что станет художественным руководителем фильма "Ярость" режиссера-дебютанта Луизы Галеевой о гендерных проблемах в современном обществе.

В своем видеообращении к экспертному совету по игровым национальным фильмам режиссеров-дебютантов, заседание которого проходит в среду в Минкультуры РФ, Хлебников отметил, что гендерная тема сейчас актуальна во всем мире. Режиссер считает, что у картины большой потенциал на международных фестивалях.

Действие фильма разворачивается в абстрактной восточной диаспоре. Героиня Мариям становится главой семьи после смерти брата. Их отца разбивает паралич и Мариям приходится взять на себя семейный бизнес – продуктовый магазин. У нее возникает конфликт с поставщиком.

"Сейчас женщины становятся сильными, им все труднее встроиться в патриархальные семейные отношения. Наша героиня, разрушая себя, в конце приходит к своему женскому началу", - рассказала Галеева.