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РИА Новости
Культура

Борис Хлебников станет худруком фильма "Ярость" о гендерных проблемах

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкКинорежиссер Борис Хлебников
Кинорежиссер Борис Хлебников
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Режиссер Борис Хлебников заявил, что станет художественным руководителем фильма "Ярость" режиссера-дебютанта Луизы Галеевой о гендерных проблемах в современном обществе.
В своем видеообращении к экспертному совету по игровым национальным фильмам режиссеров-дебютантов, заседание которого проходит в среду в Минкультуры РФ, Хлебников отметил, что гендерная тема сейчас актуальна во всем мире. Режиссер считает, что у картины большой потенциал на международных фестивалях.
Действие фильма разворачивается в абстрактной восточной диаспоре. Героиня Мариям становится главой семьи после смерти брата. Их отца разбивает паралич и Мариям приходится взять на себя семейный бизнес – продуктовый магазин. У нее возникает конфликт с поставщиком.
"Сейчас женщины становятся сильными, им все труднее встроиться в патриархальные семейные отношения. Наша героиня, разрушая себя, в конце приходит к своему женскому началу", - рассказала Галеева.
Она отметила, что ее история – о гармоничном пути развития людей, отношений между мужчиной и женщиной.
Режиссер Борис Хлебников
13 июня, 13:35
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КультураКино и сериалыНовости культурыБорис Хлебников
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