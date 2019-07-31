В Хабаровске переносят причалы на речном вокзале из-за подъема уровня Амура

Мост через реку Амур в Хабаровске на трассе Чита-Хабаровск

ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Причалы на речном вокзале в Хабаровске переносят из-за подъема уровня Амура и затопления береговой зоны, сообщает правительство Хабаровского края.

"Со 2 августа в Хабаровске в связи с затоплением береговой зоны причалов №3, 4, 5 посадка пассажиров будет осуществляться с остановки "Прибрежная". Время отправления теплоходов по маршрутам будет соответствовать времени отправления с речного вокзала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. На сегодняшний день он составляет 340 сантиметров. По прогнозам гидрологов, к 8-10 августа он может достигнуть отметки 580-630 сантиметров. Прогнозируется подтопление дач на островах и низких участках на территории города. Власти региона просят хабаровских дачников заранее позаботиться о сборе урожая и его вывозе.

Сообщается, что при необходимости по Амуру пустят дополнительные теплоходы. Для тех, у кого возникнет потребность в эвакуации вещей, министерство транспорта и дорожного хозяйства организует спецтранспорт.