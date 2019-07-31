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РИА Новости

Дым от лесных пожаров в Сибири окутал Монголию

Вчера, 12:23
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© Научно-исследовательский центр "Планета"Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
© Научно-исследовательский центр "Планета"
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до некоторых районов Монголии, сообщает агентство Синьхуа.
"Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири", - заявил представитель отдела по борьбе с пожарами монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжав Соронзонболд.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
29 июля, 14:27
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
По его словам, в понедельник дым добрался до северных районов Монголии, а во вторник вечером достиг столицы страны Улан-Батора. Как отметил Соронзонболд, на данный момент пожаров на территории Монголии нет.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуКрасноярский крайМонголияПроисшествия
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