Дым от лесных пожаров в Сибири окутал Монголию

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до некоторых районов Монголии, сообщает агентство Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до некоторых районов Монголии, сообщает агентство Синьхуа

"Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири", - заявил представитель отдела по борьбе с пожарами монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжав Соронзонболд.

По его словам, в понедельник дым добрался до северных районов Монголии, а во вторник вечером достиг столицы страны Улан-Батора. Как отметил Соронзонболд, на данный момент пожаров на территории Монголии нет.