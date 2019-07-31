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РИА Новости

В России появится возможность оплатить чаевые официанту картой

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкОфициант в кафе
Официант в кафе
© РИА Новости / Артем Житенев
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Официант в кафе. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международная платежная система Visa запустила в России сервис, который позволяет оплатить вознаграждение официанту картой вместе со счетом.
"Мы смогли решить проблему, которая сейчас крайне актуальна как для посетителей ресторанов и кафе, так и для самого бизнеса: человек заплатил картой, а наличных для чаевых у него нет. Благодаря новому решению Visa теперь они и не нужны – вы легко можете заплатить чаевые по карте", - отметила на презентации генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.
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Предназначенная к списанию сумма чаевых включается в общий счет в ресторане или кафе, но отправляется напрямую официанту на его личный электронный кошелек. Комиссия для него составит 5%.
Пока новая услуга доступна в одной из сетевых кафе-пекарен в Москве, но Visa рассчитывает на подключение к проекту других партнеров.
По данным платежной системы, россияне все чаще предпочитают оплачивать картой заказы в кафе и ресторанах: траты за последние три года выросли почти на 40% и только за первое полугодие 2019 года было потрачено почти 90% от объема за весь 2016 год.
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Visa, Inc.РоссияОбщество
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