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РИА Новости

Эксперт прокомментировал новые пуски ракет КНДР

Вчера, 12:16
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© AP Photo / Ahn Young-joonЖители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
© AP Photo / Ahn Young-joon
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. КНДР провела пуски ракет, чтобы показать несогласие с военными учениями США и Южной Кореи, но в связи с желанием Вашингтона развивать диалог никаких серьезных санкций не последует, рассказала РИА Новости доцент кафедры востоковедения, научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России Анна Киреева.
"Вполне вероятно, что из-за проведения четырех испытаний за короткий срок Южная Корея, Япония и США будут в двух- или трехстороннем формате проводить консультации на рабочем уровне по этому вопросу и могут выступить с осуждающими заявлениями, но при учете заинтересованности и руководства Республики Корея, и текущей администрации США в продолжении диалога с КНДР в настоящее время, какие-либо дополнительные серьезные меры маловероятны", - сказала она.
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Политолог о пуске ракет в КНДР: методы США не приводят к успехуВ Южной Корее заявили о запуске КНДР баллистических ракет. Это не вызывает удивления, считает военный политолог Андрей Кошкин. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
С одной стороны, пояснила Киреева, испытания нужны КНДР для того, чтобы протестировать новые виды вооружений и усовершенствовать их характеристики, а с другой - несут политический посыл: напомнить США, которые являются одновременно главным партнером по переговорам и главной угрозой, против которой Северная Корея создавала ядерное оружие и развивала ракетные технологии как средство сдерживания, что будет в случае, если стороны не смогут перейти к конструктивным переговорам, рассказала Киреева.
По ее словам, после американо-северокорейского саммита в Ханое, где сторонам не удалось согласовать параметры каких-либо договоренностей, прекратились контакты на рабочем уровне. "Северная Корея же предупредила, что если США не изменят свой подход и не предложат реалистичных ответных шагов ей навстречу, то со следующего года мир увидит некий "новый путь". Неизвестно, что именно скрывается за этой формулировкой, но одно можно сказать точно – ситуация снова начнет сползать к конфронтации и с наибольшей долей вероятности - к возобновлению Северной Кореей испытаний", - сказала эксперт.
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Ответ на "угрозы": американцы готовы воевать против КНДР и ИранаПропаганда, старые болячки и политики делают свое дело. Американское общество ищет и находит врагов. Более того, готово с ними сражаться.
Она напомнила, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 30 июня в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей был нацелен на возобновление диалога, и между лидерами была достигнута договоренность продолжить переговоры на рабочем уровне. "Однако до сих пор переговоры между спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом и его северокорейскими коллегами еще не начались", - рассказала Киреева.
Помимо этого, раздражение и протест КНДР, по ее словам, вызывал отказ США и Южной Кореи отменять военные учения, запланированные на август, которые она рассматривает как недружественный акт. "В этих условиях Северная Корея в очередной раз показывает, что в случае отсутствия заинтересованности США в ответных конструктивных мерах ситуация снова может перейти к серьезной конфронтации, как мы это наблюдали в 2017 году", - сказала специалист.
Она считает, что КНДР продолжит испытания ракет малой и средней дальности, но не будет запускать межконтинентальные баллистические ракеты. "Пуски ракет средней и малой дальности КНДР продолжит и в будущем для усовершенствования их технических характеристик, тем более что Дональд Трамп ранее давал понять, что эти рутинные пуски не являются препятствием для контактов. Приоритет для американской стороны – это отсутствие испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, способных нанести удар по территории самих США. Испытания ракет средней и малой дальности намного более значимый вызов представляют для безопасности союзников США, которые находятся в наибольшей близости от Северной Кореи и которых эти ракеты могут поразить – то есть Японии и Южной Кореи", - сказала Киреева.
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