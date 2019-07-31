Эксперт прокомментировал новые пуски ракет КНДР

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. КНДР провела пуски ракет, чтобы показать несогласие с военными учениями США и Южной Кореи, но в связи с желанием Вашингтона развивать диалог никаких серьезных санкций не последует, рассказала РИА Новости доцент кафедры востоковедения, научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО МИД России Анна Киреева.

"Вполне вероятно, что из-за проведения четырех испытаний за короткий срок Южная Корея, Япония и США будут в двух- или трехстороннем формате проводить консультации на рабочем уровне по этому вопросу и могут выступить с осуждающими заявлениями, но при учете заинтересованности и руководства Республики Корея, и текущей администрации США в продолжении диалога с КНДР в настоящее время, какие-либо дополнительные серьезные меры маловероятны", - сказала она.

С одной стороны, пояснила Киреева, испытания нужны КНДР для того, чтобы протестировать новые виды вооружений и усовершенствовать их характеристики, а с другой - несут политический посыл: напомнить США, которые являются одновременно главным партнером по переговорам и главной угрозой, против которой Северная Корея создавала ядерное оружие и развивала ракетные технологии как средство сдерживания, что будет в случае, если стороны не смогут перейти к конструктивным переговорам, рассказала Киреева.

По ее словам, после американо-северокорейского саммита в Ханое, где сторонам не удалось согласовать параметры каких-либо договоренностей, прекратились контакты на рабочем уровне. "Северная Корея же предупредила, что если США не изменят свой подход и не предложат реалистичных ответных шагов ей навстречу, то со следующего года мир увидит некий "новый путь". Неизвестно, что именно скрывается за этой формулировкой, но одно можно сказать точно – ситуация снова начнет сползать к конфронтации и с наибольшей долей вероятности - к возобновлению Северной Кореей испытаний", - сказала эксперт.

Она напомнила, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 30 июня в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Корей был нацелен на возобновление диалога, и между лидерами была достигнута договоренность продолжить переговоры на рабочем уровне. "Однако до сих пор переговоры между спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом и его северокорейскими коллегами еще не начались", - рассказала Киреева.

Помимо этого, раздражение и протест КНДР, по ее словам, вызывал отказ США и Южной Кореи отменять военные учения, запланированные на август, которые она рассматривает как недружественный акт. "В этих условиях Северная Корея в очередной раз показывает, что в случае отсутствия заинтересованности США в ответных конструктивных мерах ситуация снова может перейти к серьезной конфронтации, как мы это наблюдали в 2017 году", - сказала специалист.