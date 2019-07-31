Минтруд рассмотрит проект о разных потребкорзинах для мужчин и женщин

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рабочая группа планирует рассмотреть проект рекомендации Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи по формированию потребительской корзины, включая разный ее состав для мужчин и женщин, рассказали РИА Новости в Минтруде.

Ранее газета "Известия" сообщила, что ФИЦ питания и биотехнологии предложил сделать разный состав потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста.

В Минтруде отметили, что вопросы по актуализации потребительской корзины в России решаются в рамках рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. Она создана в Минтруде с участием представителей обеих палат Федерального собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, работодателей, научных и других заинтересованных организаций.