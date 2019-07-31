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РИА Новости

Минтруд рассмотрит проект о разных потребкорзинах для мужчин и женщин

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПокупатели в супермаркете
Покупатели в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рабочая группа планирует рассмотреть проект рекомендации Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи по формированию потребительской корзины, включая разный ее состав для мужчин и женщин, рассказали РИА Новости в Минтруде.
Ранее газета "Известия" сообщила, что ФИЦ питания и биотехнологии предложил сделать разный состав потребительской корзины для мужчин, женщин и детей разного возраста.
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В Минтруде отметили, что вопросы по актуализации потребительской корзины в России решаются в рамках рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребительской корзины и прожиточного минимума. Она создана в Минтруде с участием представителей обеих палат Федерального собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, работодателей, научных и других заинтересованных организаций.
"Разработанные ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи" физиологически обоснованные (базовые) наборы пищевых продуктов потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации планируется рассмотреть на очередном заседании рабочей группы", - рассказали в Минтруде.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А может быть тогда рассмотреть потребительскую корзину по уровню тестостерона и эстрогена в крови у населения? А то как быть с женоподобными мужчинами и мужеподобными женщинами? А также с разными другими группами населения? И ещё, насколько это противоречит статье Конституции о равенстве? Уже осточертело выделение бюджетных денег на разного рода исследования с очень вонючими выхлопами. Не слишком ли много отмывается в разного рода сомнительных экспертизах?
31 июля, 12:26
ТМТамара Мадлеева
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