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РИА Новости
Культура

Леонардо Ди Каприо посвятил пост в Instagram пожарам в Сибири

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма "Великий Гэтсби"
Актер Леонардо Ди Каприо во время фотоколла перед премьерой фильма Великий Гэтсби
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, активный защитник окружающей среды, опубликовал пост о лесных пожарах в Сибири на своей странице в Instagram.

"Полярный круг страдает от огромного количества лесных пожаров. Очаги в Гренландии, Сибири и на Аляске дымят, и это можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявила, что эти пожары выпустили столько углекислого газа (СО2) за месяц, сколько вся Швеция за год", — отметил Ди Каприо.

Русскоязычные пользователи соцсети с благодарностью отнеслись к тому, что известный актер решил привлечь внимание общественности к проблемам в российском регионе.
"Даже Лео небезразличны наши пожары", — написала @annetshest.
"Он услышал нас! Лео, братишка, красава! Согласны?" — отметил @zakadrommm.
"Лео, спасибо друг! Я из Сибири, очень благодарна, что ты говоришь о проблеме", — ответила актеру @mariagriko.

Лесные пожары в Сибири

Около недели назад Сибирь и другие регионы России окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
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Как заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян, пожары охватили почти три миллиона гектаров тайги. Режим ЧС ввели в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы. В тушении пожаров задействованы почти три тысячи человек, более 350 единиц техники и 26 вертолетов.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль.

"Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", — призвал Медведев.

МЧС, в свою очередь, должно представить в правительство предложения по поддержке регионов, где ситуация с пожарами наиболее опасная.
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