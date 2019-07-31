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РИА Новости

Ученые из России раскрыли гормональные корни "афганского синдрома"

Вчера, 12:12
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© Fotolia / tab62Стресс
Стресс
© Fotolia / tab62
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Ученые из Челябинска и коллеги из Словакии проанализировали сотни научных работ, посвященных "афганскому синдрому", и пришли к выводу, что для борьбы с ними необходимо научиться управлять активностью ферментов, разрушающих гормоны стресса. Их выводы были опубликованы в журнале Stress.

"Время существования в организме любого гормона или нейромедиатора ограничено, так как есть ферменты, которые превращают их в неактивные продукты. Гормоны и медиаторы стресса - не исключение. Мы проводим обзор ферментов, и наибольший интерес для нас представляет то, как они себя ведут в условиях стресса", — рассказывает Вадим Цейликман из Южно-Уральского государственного университета в Челябинске.

В последние годы нейрофизиологи начали активно интересоваться тем, как различные неприятности в жизни и прочие источники неприятных эмоций и ощущений влияют на работу мозга и его структуру. Как сегодня предполагают исследователи, стресс не только ухудшает настроение человека, но и вносит существенные изменения в работу нейронов.
К примеру, два года назад американские ученые показали, экспериментируя на мышах, что постоянный стресс меняет структуру и повреждает нервные клетки в центре памяти, что ведет к развитию хронической депрессии. Сама депрессия, в свою очередь, делала грызунов еще более подверженными стрессу и усиливала его эффекты.
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Крысы и кошки помогли ученым уточнить роль гормонов в развитии стресса
Животные, как знает любой обыватель, не умеют говорить, а их поведение нельзя напрямую сравнивать с тем, как развивается стресс у людей. По этой причине ученые вынуждены отслеживать развитие тревожных состояний у мышей, обезьян и прочих подопытных животных по тому, как много гормонов стресса, так называемых глюкокортикоидов, содержит их кровь, стул и другие биологические жидкости.
Цейликман и его коллеги недавно обнаружили, наблюдая за жизнью крыс, живших неподалеку от емкостей с опилками с кошачьим запахом, что разные грызуны, как и советские и американские солдаты во Вьетнаме и Афганистане, по-своему реагировали на этот раздражитель. Часть из них впадала в постоянную панику, а другие становились крайне агрессивными.
Когда ученые измерили уровень гормонов стресса в их крови, они получили крайне неожиданные результаты. Оказалось, что их доля и то, как менялась их концентрация при появлении запаха кошки, радикальным образом отличалась для "трусливых" и "агрессивных" крыс. У первых она была стабильно высокой при развитии стресса, а у вторых – падала в аналогичной обстановке. Аналогичные расхождения возникали в работе мозга и других органов.
Как передает пресс-служба "Проекта 5-100", подобные открытия заставили российских ученых и их словацких коллег детально проанализировать то, не встречались ли подобные различия в опытах и наблюдениях их коллег. В частности, их заинтересовало то, были ли связаны различия в реакции на хронический стресс с тем, как работали ферменты, расщепляющие глюкокортикоиды и прочие гормоны.
Анализируя результаты экспериментов, Цейликман и его коллеги выделили три фермента, цитохром P450, 11-бета-HSD1 и 11-бета-HSD2. Все они предположительно задействованы в временной или окончательной переработке сигнальных веществ, отвечающих за запуск и поддержание стрессовых реакций.
Повышенная активность первых двух белков и снижение выработки последнего вещества, как показали российские биологи и их коллеги из Словакии, может быть причиной развития "афганского синдрома", постоянной тревожности и других расстройств психики.
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Причиной этого, в свою очередь, может быть то, что гормоны стресса повышают активность двух других ферментов, MAO-A и MAO-B. Они уничтожают "сырье" для производства цитохрома P450 и нарушают баланс между двумя типами ферментов, временно "отключающими" глюкокортикоиды и уничтожающими их.
Сейчас Цейликман и его коллеги разрабатывают методики, которые позволят врачам гибко управлять уровнем активности этих ферментов, подавляя или стимулируя их синтез в организме. Подобные подходы позволят восстановить нормальный баланс в их работе и избавить тысячи людей от "вьетнамского", "афганского" синдрома и прочих проблем с психикой, заключают ученые.
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психиканейрофизиологияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаЮжно-Уральский государственный университетСловакияРоссияРИА Наука
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