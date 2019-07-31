В Москве пьяный актер вырвал дверь такси, пишут СМИ

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил дебош в такси, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, артист отдыхал в одном из ресторанов вместе с подругой. Пара вызвала автомобиль, однако по неизвестной причине у них возник конфликт с водителем.
В ходе ссоры нетрезвый Ботвиновский вырвал дверь машины и разбил боковые стекла. Материальный ущерб составил почти 35 тысяч рублей.
Следствие начало проверку инцидента, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
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