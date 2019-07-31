На выборы главы Астраханской области зарегистрировали четырех кандидатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Избирательная комиссия Астраханской области на заседании в среду завершила рассмотрение документов кандидатов, выдвинутых на пост губернатора: четыре кандидата зарегистрированы, 12 получили отказ, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.

Ранее на пост губернатора были выдвинуты 16 человек, 12 из них – самовыдвиженцы - документы в избирком не подали, в том числе депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин. В своем видеообращении он заявил, что не смог пройти семипроцентный муниципальный фильтр перед выборами.

По словам представителя облизбиркома, на прошлой неделе был зарегистрирован первый кандидат - Николай Арефьев (выдвинут КПРФ). "На заседании сегодня были зарегистрированы еще три кандидата - Игорь Бабушкин (самовыдвижение), Тимофей Щербаков (выдвинут ЛДПР), Сергей Сычев (выдвинут Российской партией пенсионеров за социальную справедливость). Отказано в регистрации 12 кандидатам, не представившим документы", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который руководил регионом с сентября прошлого года, и назначил Бабушкина новым врио.