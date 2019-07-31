Из тюменского аэропорта эвакуировали около 750 человек из-за запаха гари

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл - РИА Новости, Ольга Ерачина. Около 750 человек эвакуировали в среду из аэропорта "Рощино" в Тюмени из-за задымления, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС в 12.20 по местному времени (10.20 мск).

"Поступило сообщение о задымлении в аэропорту. Выехали по повышенному рангу, но на момент прибытия ни горения, ни дыма не было. Тем не менее, произвели эвакуацию людей - 700 человек пассажиров и 50 человек персонала", - сказал представитель пресс-службы.