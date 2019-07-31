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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Общежитие сестёр женского монастыря сгорело во время пожара во Владивостоке

Вчера, 12:05
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Причиной пожара в Марфо-Мариинском монастыре во Владивостоке стало короткое замыкание, полностью сгорело общежитие, сообщил РИА Новости представитель монастыря.
Ранее МЧС сообщало, что пожар на площади 250 "квадратов" произошел на территории монастыря. Никто не пострадал.
"В результате короткого замыкания сгорел жилой корпус сестёр монастыря. Их есть, где расселить, но здание восстановлению не подлежит", - сказал собеседник.
По его словам, реликвии при пожаре не пострадали. "Все реликвии были в храме, они не пострадали. Храм остался неповреждённым", - добавил собеседник агентство.
Чимеевская икона Божией Матери
3 июля, 18:23
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
В монастыре находятся иконы с частицами мощей святых: святителя Феодосия Черниговского, преподобномученицы Елисаветы, мученицы Татианы, собора преподобных Оптинских старцев, преподобного Лаврентия Черниговского, Соловецких новомучеников и многих других святых в иконах и большом киоте. Кроме того, здесь есть икона Божией Матери "Троеручица".
В мае 2000 года Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II подарил монастырю икону Божией Матери "Одигитрия Смоленская". Также здесь хрпнитс ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, Державная икона Божией Матери, специально написанная для Крестного хода "Владивосток-Москва" 2007-2008 годов.
Марфо-Мариинский женский монастырь располагается на месте уникального историко-архитектурного памятника — Архиерейского подворья, с которого в XIX веке начиналось основание самостоятельной Владивостокской епархии.
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Религия и мировоззрениерелигия
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