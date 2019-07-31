Эксперты выяснили, что такси для россиян выгоднее личного авто

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россиянам, которые проезжают меньше 5388 километров в год, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личной машине. Об этом Россиянам, которые проезжают меньше 5388 километров в год, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личной машине. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты исследования, проведенного банком HSBC.

Эксперты объясняют это сравнительно высокой стоимостью автомобиля при относительно низких ценах на услуги таксистов.

Россия заняла первое место по величине этого соотношения среди крупнейших стран. На второй строчке расположилась Индия (2731 километров в год). Для сравнения: в Германии автомобилисту достаточно проезжать всего 811 километров ежегодно, чтобы покупка машины стала выгодной.

Исследователи учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry в конкретной стране, расходы на его обслуживание и топливо, а также средние цены на такси и уровень доходов населения.