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РИА Новости

Эксперты выяснили, что такси для россиян выгоднее личного авто

Вчера, 12:05
24684
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Знак такси на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Россиянам, которые проезжают меньше 5388 километров в год, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личной машине. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты исследования, проведенного банком HSBC.
Эксперты объясняют это сравнительно высокой стоимостью автомобиля при относительно низких ценах на услуги таксистов.
Россия заняла первое место по величине этого соотношения среди крупнейших стран. На второй строчке расположилась Индия (2731 километров в год). Для сравнения: в Германии автомобилисту достаточно проезжать всего 811 километров ежегодно, чтобы покупка машины стала выгодной.
Исследователи учитывали стоимость автомобиля Toyota Camry в конкретной стране, расходы на его обслуживание и топливо, а также средние цены на такси и уровень доходов населения.
Отмечается, что в России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США. В то же время годовая стоимость владения машиной ниже на 30%.
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
гнать надо таких экспертов!
31 июля, 12:19
avtorizaru
47501032
они бы еще на основе стоимости майбаха провели анализ. Полстраны на вазе ездит.
31 июля, 12:29
смсаша мангазейский
47902015
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