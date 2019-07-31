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РИА Новости

Решения Центризбиркому никто не диктует, заявила Памфилова

Вчера, 12:04
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком не получает указаний от кого-либо относительно действий в той или иной ситуации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Я вам клянусь, что я бы здесь и дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил. Мне президент сказал: "Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше". Первый раз передаю на публику слова президента. Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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Она уточнила, что под политической волей в Центризбиркоме понимают формирование политики государства, в том числе и в направлении избирательного законодательства.
"Свои представления о том, как она должна меняться, мы представили. Думаю, что дополним еще осенью. А дальше будем добиваться и убеждать, чтобы они были учтены, когда будет формироваться политическая воля и политическое решение, каким должно быть избирательное законодательство и выборная система в нашем современном российском обществе", - подчеркнула Памфилова.
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ЦИКЭлла ПамфиловаПолитика
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