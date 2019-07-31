Решения Центризбиркому никто не диктует, заявила Памфилова

"Я вам клянусь, что я бы здесь и дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил. Мне президент сказал: "Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше". Первый раз передаю на публику слова президента. Те решения, которые в нашей компетенции, мы принимаем, и никто нам не диктует", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.