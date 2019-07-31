Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T11:59Z
https://ria.ru/20190731/1557036564.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/65/1551416511_0:0:2781:1564_1036x0_80_0_0_b086d2455f85dfdb80ef739ec95681da.jpg
РИА Новости

В Госдуме предрекли СНВ-3 судьбу ДРСМД

Вчера, 11:59
943
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Заявлениям президента США Дональда Трампа о возможном соглашении на замену договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) доверять не стоит, документ будет демонтирован тем же способом, что и ДРСМД, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев.
Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу C-Span, что рассчитывает на достижение договоренностей с Россией в сфере контроля над вооружениями. До этого советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 (истекает в 2021 году), вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Вчера, 10:30
Эксперт усомнился в возможности замены СНВ-3 новым соглашением
"Америка активно демонтирует фактически все международные соглашения в области контроля над вооружениями …, с определенной долей вероятности можно полагать, что судьба СНВ-3 будет, наверное, такая же, как и договора о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал Гутенев.
Он уточнил, что США либо постараются выдвинуть независящие от РФ условия, такие, как распространение этого договора на ряд других стран, или сформируют неприемлемые для России предложения. Эксперт считает, что ядерная триада является единственным средством, благодаря которому Россия, бюджет которой в 11 раз скромнее американского, может проводить "независимую политику и отстаивать свой экономический суверенитет".
Ядерный взрыв
23 июня, 07:02
National Interest предупредил о риске ядерной войны
"Важно разъяснять руководству и гражданам тех стран, где потенциально США могут разместить и ракеты средней и меньшей дальности, и использовать трибуну ООН для того, чтобы доводить политическую позицию руководства нашей страны", - добавил Гутенев.
При этом большим козырем в руках России он считает "честную и прозрачную", в отличие от США, политику по отношению к возможным участникам будущих договоров по ограничению оружия.
СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Он также заявил, что все российские предложения по разоружению "остаются на столе", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
1010003
Обсудить 2
Выход США из договора о РСМДДоговор СНВ-3Владимир ГутеневГосдума РФВ мире
Рекомендуем
Перспектив продления договора СНВ-3 на данный момент нет, считает эксперт
РИА
Новости
Эксперт усомнился в возможности замены СНВ-3 новым соглашением
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
Эксперт прокомментировал идею заменить СНВ-3
Якутский пейзаж
Пентагон заказал исследование северных регионов России для нужд армии
Лента
новостей
"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня.26 июля 2019
Слуцкий выступил за продление СНВ-3
Ракетный комплекс Искандер-М
Посол Швеции не смог объяснить, каким образом Россия нарушает ДРСМД
Знак такси на автомобиле
Эксперты выяснили, что такси для россиян выгоднее личного авто
Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских
Мэр Вильнюса рассказал о преступлениях "национального героя" Литвы
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме раскритиковали идею лишить военных права голосовать в регионах
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК утвердил форму электронного бюллетеня на довыборах в Госдуму
Танки НАТО на железнодорожной станции в Стенвейке, Нидерланды
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Аэропорт Рощино в Тюмени
Из тюменского аэропорта эвакуировали около 750 человек из-за запаха гари
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
Эксперт прокомментировал новые пуски ракет КНДР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
Лента новостейМолния