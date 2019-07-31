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РИА Новости

Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле, отвечая на вопрос о поступлении первого газа по "Северному потоку-2".
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
По словам главы австрийской компании, 70% газопровода уже уложены по дну Балтийского моря.
Зеле подчеркнул, что задержек по реализации проекта не ожидается. Он напомнил, что проекту осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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Северный поток-2OMVЭкономика
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Замечательно! Бог в помощь в своевременном завершении проекта и в успешном осуществлении бесперебойной работы на многие - многие годы!
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