Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-31T11:52Z
https://ria.ru/20190731/1557036378.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152483/88/1524838853_0:684:1944:1778_1036x0_80_0_0_4259bacfe1c9f5369b8fcf69391d71ec.jpg
РИА Новости

Мэр Вильнюса рассказал о преступлениях "национального героя" Литвы

Вчера, 11:52
4398
CC BY 3.0 / Alma Pater / Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских
Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских
CC BY 3.0 / Alma Pater /
Мемориальная доска Йонасу Норейке на фасаде Библиотеки Академии наук имени Врублевских. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 31 июл – РИА Новости. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объяснил, почему решил снять памятную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке со здания библиотеки Академии наук. Об этом сообщает Sputnik Литва.
Свое обращение он адресовал президенту Литвы Гитанасу Науседе. Шимашюс пояснил, что существуют надежные исторические доказательства того, что Норейка участвовал в создании еврейского гетто.
"Мы сделали то, что упоминаемая вами комиссия и посоветовала, господин президент. Признаю — мы должны были это сделать раньше, более тонко; но должны были сделать", — написал он в Facebook.
Мэр подчеркнул, что готов встретиться с литовским лидером и представить ему планы по пересмотру политики по установке памятников в Вильнюсе.
Вильнюс
11 апреля, 08:00
Кувалдой по сознанию. В Литве разбили табличку "герою" В центре Вильнюса какой-то шкет под камеру, каким-то советским молотом (надо провести обыск и обнаружить серп) раскрошил сложный образ противоречивого "лесного брата". Наглость несусветная. И самое страшное, что власти стали ерзать.
В начале апреля литовский правозащитник Станисловас Томас разбил кувалдой мемориальную табличку Норейке (Генералу Ветра) на здании библиотеки Академии наук.
Он заявил, что его действия – это политический протест против "отрицания преступлений нацизма и почитания преступников войны".
Табличку восстановили, но на прошлой неделе Шимашюс все же решил снять табличку со здания библиотеки. Его решение раскритиковали многие литовские политики, в том числе представители партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ), известные своей русофобской позицией и радикальными инициативами.
В свою очередь, президент Литвы призвал придерживаться моратория на стирание исторической памяти и пригласил учреждения и экспертов совместно разработать принципы для "национальной политики памяти".
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>
Дети в солдатской форме в Криквиль-ан-Бессен в Нормандии
8 мая, 08:00
Что пишут о Второй мировой войне в учебниках разных стран
7941012
Обсудить 0
Ремигиюс ШимашюсВильнюсВ мире
Рекомендуем
Максим Гареев
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве блогерши в Москве
РИА
Новости
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Польская журналистка объяснила, почему российские туристы едут в Крым
Пенсионное удостоверение
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Лента
новостей
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Первый газ по "Северному потоку — 2" поступит в конце года
Автомобильные номера
Путин упростил получение автомобильных номеров
Собака в вольере
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления в СК Олимпийский в Москве
Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам
Отдыхающие на набережной в Севастополе
В Крыму назвали причину массового потока туристов с Украины
Ракетные учения в Херсонской области, Украина
Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
Золотые слитки на Екатеринбургском заводе
Слитки для народа: россиянам предложат золото вместо долларов
Задержание сторонников ИГ* в Татарстане. Кадры операции ФСБ и МВД
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Запуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 со стартовой площадки космодрома Байконур
В ЕКА сообщили о планах приостановить полеты астронавтов к МКС с Байконура
Кадр из сериала Игра престолов
"Пасхалка" или ляп. Зачем Джону Сноу стакан с кофе, а королеве — кеды
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Комитет сената США одобрил санкции против "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52В Ираке заявили, что ждут Лаврова с визитом в октябре
01:46США и Бразилия начали переговоры по соглашению о свободной торговле
01:43В Приморье обнаружили разбившийся в 1941 году бомбардировщик ДБ-3
01:41На Кольцевой линии московского метро появится новая станция
01:36Госсекретарь США призвал к выработке всеобъемлющей сделки с Ираном
01:34Минобороны привело примеры героизма советских солдат в боях за Каунас
01:32В Судане сообщили о задержании бойцов спецназа, стрелявших в демонстрантов
01:28В Египте разрешили бесплатно фотографировать достопримечательности
01:22Минобороны опубликовало данные о лагерях смерти в Литве времен войны
01:20Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
01:11В ООН призвали привлечь к ответственности организаторов теракта в Нигерии
01:03В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
00:58Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири
00:58Трамп раскритиковал решение Федрезерва США снизить базовую ставку
00:52Генсеку ООН направили просьбу расследовать авиаудары по больницам в Сирии
00:43Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
00:38Президент Бразилии пошутил, что все больше влюбляется в Трампа
00:29Глава МИД Ирана объяснил, почему США ввели против него санкции
00:24Число жертв обстрела в Алеппо возросло до четырех человек, сообщают СМИ
00:18Минобороны рассекретило документ о зверствах литовских карателей в годы ВОВ
Лента новостейМолния