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РИА Новости
Культура

В центре Максима Фадеева не стали комментировать обвинения Molly в плагиате

Вчера, 11:51
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Продюсерский центр Максима Фадеева не комментирует информацию о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly из авторской песни "Дни и ночи" саратовского музыканта Павла Петрова.
Ранее Петров на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором заявил о возможном заимствовании музыки в песне "Я просто люблю тебя" певицы Molly из своей авторской песни "Дни и ночи", записанной в 2012 году. В подтверждение своих слов автор в ролике предложил прослушать и сравнить обе композиции.
"Ситуацию не комментируем", - сказали РИА Новости в продюсерском центре.
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КультураМаксим Фадеев
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