ЦИК получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Центризбирком получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщила на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней.

"Не можем мы через голову Мосгоризбиркома оптом и скопом всех зарегистрировать. Если вы уверены в своей правоте, придется пройти все процедуры, предусмотренные законом. На данный момент к нам поступило девять жалоб от тех, кому отказала Московская городская избирательная комиссия", - сказала Памфилова.

Она отметила, что среди подавших жалобы - Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Иван Жданов.

"Мы сейчас оперативно работаем с документами, которые поступают к нам. Первое заседание рабочей группы намечено на завтра, оно остается в силе", - добавила глава ЦИК.

Памфилова также подчеркнула, что кандидаты в депутаты Мосгордумы и их доверенные лица, а также эксперты и представители общественных организаций смогут присутствовать на заседаниях. Кандидатов, которые оказались под арестом, смогут предоставлять их доверенные лица.