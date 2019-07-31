ЦИК получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты МГД

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Центризбирком получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщила на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней.
"Не можем мы через голову Мосгоризбиркома оптом и скопом всех зарегистрировать. Если вы уверены в своей правоте, придется пройти все процедуры, предусмотренные законом. На данный момент к нам поступило девять жалоб от тех, кому отказала Московская городская избирательная комиссия", - сказала Памфилова.
Она отметила, что среди подавших жалобы - Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Иван Жданов.
"Мы сейчас оперативно работаем с документами, которые поступают к нам. Первое заседание рабочей группы намечено на завтра, оно остается в силе", - добавила глава ЦИК.
Памфилова также подчеркнула, что кандидаты в депутаты Мосгордумы и их доверенные лица, а также эксперты и представители общественных организаций смогут присутствовать на заседаниях. Кандидатов, которые оказались под арестом, смогут предоставлять их доверенные лица.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.