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РИА Новости

В Госдуме раскритиковали идею лишить военных права голосовать в регионах

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Лишение военнослужащих-срочников возможности принимать участие в выборах и референдумах в регионе по месту прохождения службы - нарушение конституционных прав, военнослужащие не должны быть в стороне от тех процессов, которые происходят в данном субъекте и в стране в целом, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Группа депутатов от КПРФ в конце мая внесла в ГД законопроект, лишающий военнослужащих-срочников права голосования на региональных выборах и участия в референдумах. Как следует из электронной базы нижней палаты парламента, законопроект будет рассмотрен Госдумой осенью, до 19 августа ответственный комитет по контролю и регламенту собирает отзывы и замечания к нему.
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"На мой взгляд, неправильно то, что военнослужащие в других субъектах не могут принимать участие в региональных выборах. Почему? Потому что на период прохождения службы даже те же курсанты военных училищ, которые также приравниваются к военнослужащим, они же все равно живут в этом субъекте, пользуются соответствующими нормативно-правовыми актами. Они не должны быть в стороне от тех процессов, которые происходят в данном субъекте и в стране в целом", - рассказал Швыткин РИА Новости.
Он также сообщил, что данная инициатива в комитет по обороне не поступала. По его словам, если комитет, членом которого он является, назначат соисполнителем, обязательна будет дана оценка этому проекту. Со своей стороны депутат подчеркнул, что не поддерживает инициативу.
"Если сегодня военнослужащего лишить права участвовать в каких-либо выборах или референдумах в субъекте, где он служит, а в субъекте, где он проживает, он автоматически не будет участвовать в силу того, что он находится в другом, - по сути это уже нарушение конституционных прав. Поэтому это абсолютно неправильно", - подчеркнул парламентарий.
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Юрий ШвыткинКПРФГосдума РФПолитика
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