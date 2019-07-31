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РИА Новости

Правительство выделило "Новатэку" 104 миллиарда рублей на новый терминал

Вчера, 11:43
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ постановило выделить из бюджета 103,6 миллиарда рублей на строительство СПГ-терминала "Утренний" в Сабетте (ЯНАО) для проекта компании "Новатэк", говорится в соответствующем документе кабмина.
"Правительство Российской Федерации постановляет: ... Осуществить в 2019-2022 годах бюджетные инвестиции в строительство объекта капитального строительства "Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Утренний" в рамках федерального проекта "Северный морской путь", - говорится в документе.
Северный морской путь (СМП)
9 апреля, 10:05
Северный морской путь (СМП)
Уточняется, что предполагаемая предельная стоимость всего объекта - 144,2 миллиарда рублей. Срок ввода - 2022 год, мощность - 21,6 миллиона тонн СПГ в год.
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НоватэкРоссияЭкономика
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