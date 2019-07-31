Правительство выделило "Новатэку" 104 миллиарда рублей на новый терминал

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости/Прайм. Правительство РФ постановило выделить из бюджета 103,6 миллиарда рублей на строительство СПГ-терминала "Утренний" в Сабетте (ЯНАО) для проекта компании "Новатэк", говорится в соответствующем документе кабмина.

"Правительство Российской Федерации постановляет: ... Осуществить в 2019-2022 годах бюджетные инвестиции в строительство объекта капитального строительства "Терминал сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата "Утренний" в рамках федерального проекта "Северный морской путь", - говорится в документе.