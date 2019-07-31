В Уфе школьник требовал пять миллионов рублей, угрожая взорвать гранату

"Мальчик позвонил в экстренные службы Уфы и сообщил, что подорвет гранату, если на его счет не переведут пять миллионов рублей. Его личность уже известна, правоохранители занимаются инцидентом, родители будут наказаны", - сообщил РИА Новости источник.