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РИА Новости

В Уфе школьник требовал пять миллионов рублей, угрожая взорвать гранату

Вчера, 11:35
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УФА, 31 июл – РИ Новости. Полицейские накажут родителей школьника, позвонившего в экстренные службы Уфы и требовавшего пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
"Мальчик позвонил в экстренные службы Уфы и сообщил, что подорвет гранату, если на его счет не переведут пять миллионов рублей. Его личность уже известна, правоохранители занимаются инцидентом, родители будут наказаны", - сообщил РИА Новости источник.
В пресс-службе МВД по Башкирии агентству сообщили, что сотрудники полиции установили личность звонившего на телефон "112".
"Им оказался 12-летний школьник. В настоящее время в отношении его родителей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Мальчик будет поставлен на профилактический учет", - пояснили в ведомстве.
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