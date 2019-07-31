В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с паводком в Иркутской области, где с конца июня погибли уже 25 человек, ухудшается, сообщает МЧС России.

Первая волна разрушительного паводка началась в регионе в конце июня, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка.

"Ухудшается паводковая обстановка в Иркутской области. Подтоплено 25 населенных пунктов. МЧС России усиливает группировку – прибыли силы из Бурятии. В пунктах временного размещения находятся 509 человек", - сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.

В пострадавшие районы везут доставляет питьевую воду и продукты. Оказывается психологическая помощь населению.