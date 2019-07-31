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РИА Новости

В МЧС заявили об ухудшении ситуации с паводком в Иркутской области

Вчера, 11:32
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ситуация с паводком в Иркутской области, где с конца июня погибли уже 25 человек, ухудшается, сообщает МЧС России.
Первая волна разрушительного паводка началась в регионе в конце июня, за это время было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, повреждены дороги, мосты и коммуникации. Через месяц началась вторая волна паводка.
"Ухудшается паводковая обстановка в Иркутской области. Подтоплено 25 населенных пунктов. МЧС России усиливает группировку – прибыли силы из Бурятии. В пунктах временного размещения находятся 509 человек", - сообщает ведомство в официальном Telegram-канале.
В пострадавшие районы везут доставляет питьевую воду и продукты. Оказывается психологическая помощь населению.
Отмечается, что автомобили, которые не могут проехать по закрытому участку ФАД Р-255 "Сибирь" находятся на специальных стоянках. Водителям и пассажирам дали кров, обеспечили продуктами.
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