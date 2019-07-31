Обновленная экспозиция Музея Рерихов открылась на ВДНХ

"К нашей большой радости, музей пользуется популярностью, на прошлой неделе мы отметили 25-тысячного посетителя этой экспозиции. Каждая выставка имеет свой период жизни. Нам показалось, что по прошествии трех месяцев ее нужно несколько модернизировать, добавить новые картины и предметы. Сейчас мы открываем обновленную экспозицию, здесь представлены 604 музейных предмета", — сказал Седов.