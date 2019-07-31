Обновленная экспозиция Музея Рерихов открылась на ВДНХ

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Посетители смогут увидеть более 600 произведений искусства Николая и Святослава Рерихов в обновленной экспозиции Музея Рерихов на ВДНХ, сообщил журналистам директор Музея Востока Александр Седов.
Государственный Музей Рерихов (филиал Музея Востока) был создан в феврале 2016 года по решению Минкультуры РФ. Масштабная экспозиция "Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ" открылась весной 2019 года.
"К нашей большой радости, музей пользуется популярностью, на прошлой неделе мы отметили 25-тысячного посетителя этой экспозиции. Каждая выставка имеет свой период жизни. Нам показалось, что по прошествии трех месяцев ее нужно несколько модернизировать, добавить новые картины и предметы. Сейчас мы открываем обновленную экспозицию, здесь представлены 604 музейных предмета", — сказал Седов.
Как ранее рассказали в музее, выставочные залы дополнили 180 произведениями графических и живописных работ Николая и Святослава Рерихов, основная часть которых ранее не выставлялась.
Также гости музея могут ознакомиться с архивными документами семьи, увидеть собранные в экспедициях произведения восточной скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства.