В ленинградских Вартемягах ремонтируют школу по программе реновации

С. – ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. В Вартемягах Ленинградской области в ноябре текущего года будет введена в эксплуатацию школа, на ремонт которой по программе реновации было выделено порядка 70 миллионов рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочего визита во Всеволожский район ознакомился с ходом работ в здание школы, а также осмотрел новую амбулаторию. Общий объём средств, направленных на реновацию школы составил 68,3 миллиона рублей, из них 60,5 миллиона рублей средства областного бюджета.

“И мне, и жителям приятно видеть изменения к лучшему. В Вартемягах начала работу новая амбулатория с современным оснащением и высококлассными специалистами, в ноябре будет введена после полной реновации школа. Область выдерживает социальные обязательства”, - сказал Дрозденко.

Кроме того, глава региона осмотрел амбулаторию в поселке Вартемяги, обслуживающую население деревень Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный завод, Юкки. В летний период численность населения составляет 30 тысяч человек. Общая площадь помещений здания - 3,2 тысячи квадратных метров.