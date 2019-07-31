В ленинградских Вартемягах ремонтируют школу по программе реновации

С. – ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. В Вартемягах Ленинградской области в ноябре текущего года будет введена в эксплуатацию школа, на ремонт которой по программе реновации было выделено порядка 70 миллионов рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время рабочего визита во Всеволожский район ознакомился с ходом работ в здание школы, а также осмотрел новую амбулаторию. Общий объём средств, направленных на реновацию школы составил 68,3 миллиона рублей, из них 60,5 миллиона рублей средства областного бюджета.
“И мне, и жителям приятно видеть изменения к лучшему. В Вартемягах начала работу новая амбулатория с современным оснащением и высококлассными специалистами, в ноябре будет введена после полной реновации школа. Область выдерживает социальные обязательства”, - сказал Дрозденко.
Кроме того, глава региона осмотрел амбулаторию в поселке Вартемяги, обслуживающую население деревень Агалатово, Вартемяги, Дранишники, Елизаветинка, Касимово, Колясово, Лупполово, Медный завод, Юкки. В летний период численность населения составляет 30 тысяч человек. Общая площадь помещений здания - 3,2 тысячи квадратных метров.
30 июля, 14:38В Ленобласти в августе заработает Фонд помощи дольщикам
В учреждении есть акушерско-гинекологический кабинет, детское отделение с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами, терапевтическое и хирургическое отделения, рентгено-диагностический кабинет, оснащенный детальным рентгеном с визиографом и цифровым флюорографом. Обеспечена доступная среда для маломобильных пациентов. Все рабочие места оснащены компьютерной техникой. Также установлена информационная система "Ариадна", позволяющая пользоваться электронными картами пациентов. На строительство амбулатории было потрачено 330 миллиона рублей.