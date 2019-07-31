"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. "Нафтогаз" подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба украинской госкомпании.

"НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму", — уточняется в сообщении.

Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.

В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.

В российском Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.