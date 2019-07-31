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РИА Новости

"Нафтогаз" потребовал от России 5,2 миллиарда долларов

Вчера, 11:25
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КИЕВ, 31 июл — РИА Новости. "Нафтогаз" подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба украинской госкомпании.

"НАК "Нафтогаз Украины" и предприятия, входящие в группу "Нафтогаз", в конце июня подали в Трибунал при Постоянной палате третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы "Нафтогаз" в Крыму", — уточняется в сообщении.

Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.
В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.
В российском Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
21 марта, 04:14
Глава МИД Украины задумался о "компенсации" за "века российской оккупации"
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Нафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Мне неинтересно, что там решит суд, но очень любопытно, почему Москва продолжает отношения с хохлогазом. Любые сделки по продаже энергоресурсов с Украиной должны учитывать невероятные риски. Цены должны быть соответствующими этим рискам. Сравните надёжность выполнения договоров Украиной с Германией или хотя бы с прибалтами.
31 июля, 11:38
PWPinter Wafloo
23820005
как одно связано с другим? если у тебя угонят машину и угонщик будет вне твоей доступности, то логично, что ты потребуешь компенсацию стоимости машины, но при этом ты не отказываешься от прав на неё.
31 июля, 11:41
ААлексей
1032016156
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