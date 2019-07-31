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РИА Новости

Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о "новом Чернобыле"

Вчера, 11:23
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Иркутской области Сергей Левченко
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
"В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу".
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Сергей Левченко
Губернатор подчеркнул, что сразу после вступления в должность он дал распоряжение начать работу над этой проблемой.
"Полгода рассматривали различные варианты, выбрали один из них и заплатили за проект стоимостью около 1,5 миллиарда рублей", – заявил он.
По его словам, после того как проект прошел экспертизу, он обратился в Минприроды, чтобы строить объект на условиях софинансирования, однако пока не получил ответа.
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По остаточному принципу. России грозит "второй Чернобыль"?В Росприроднадзоре предупредили об угрозе "второго Чернобыля" в России. В эфире радио Sputnik заслуженный эколог РФ Андрей Пешков назвал возникшую на заводе "Усольехимпром" ситуацию системной проблемой.
На прошлой неделе глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти экологическая катастрофа.
Она отметила, что собственники "выкачали" из завода все возможное, оставив его на произвол судьбы.
По ее словам, в корпусах предприятия хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из которых находится под давлением.
В свою очередь, представитель правительства Иркутской области заявил, что работы по ликвидации цеха ртутного электролиза на "Усольехимпроме" могут начаться в 2020 году после положительного заключения госэкспертизы.
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