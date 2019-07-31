Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о "новом Чернобыле"

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.

"В сегодняшней ситуации бросаться такими фразами безответственно. Есть отходы, связанные со ртутью с предприятия, которое закончило свою работу более 40 лет назад. Почему до меня никто не занимался утилизацией этих отходов, я ответить не могу". Сергей Левченко

Губернатор подчеркнул, что сразу после вступления в должность он дал распоряжение начать работу над этой проблемой.

"Полгода рассматривали различные варианты, выбрали один из них и заплатили за проект стоимостью около 1,5 миллиарда рублей", – заявил он.

По его словам, после того как проект прошел экспертизу, он обратился в Минприроды, чтобы строить объект на условиях софинансирования, однако пока не получил ответа.

На прошлой неделе глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что предприятию "Усольехимпром" в Иркутской области нужна рекультивация, иначе может произойти экологическая катастрофа.

Она отметила, что собственники "выкачали" из завода все возможное, оставив его на произвол судьбы.

По ее словам, в корпусах предприятия хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из которых находится под давлением.