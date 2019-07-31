В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Власти Комсомольска-на-Амуре ввели на территории города режим ЧС и начали готовиться к встрече гребня паводка, сообщает горадминистрация.

"Решение о введении режима ЧС в Комсомольске-на-Амуре было принято в среду на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшающейся гидрологической ситуацией и решением властей региона о введении режима ЧС на территории Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гребень паводка с подъемом воды до 5,5 метра ожидается у Комсомольска 14-16 августа. Городу этот уровень не угрожает, однако в зону подтопления могут попасть дачи в окрестностях города.

Заместитель главы города по ЖКХ, председатель комиссии по ЧС Алексей Разин отметил, что необходимо готовится к возможному подъёму воды до 6-6,5 метра. В связи с этим комиссия приняла решения о подготовке Комсомольска и городского хозяйства к паводку.